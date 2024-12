Ühe ajastu lõpp: Taylor Swift teeb nüüd pika pausi

Swifti tundev allikas ütles US Weeklyle, et pärast maailmaturnee lõppu läheb Swift teenitud puhkusele. «Taylor plaanib koju jääda ja koos Travisega aja maha võtta. Nad tahavad paarina normaalseid asju teha. Taylor on kurnatud. Ta väga ootab, et saab rahulikult võtta ning lõõgastuda.»

Allikas ütles US Weeklyle, et Taylor peab Travis Kelcet hingesugulaseks, kellesarnast pole ta elus varem ette tulnud, kuid laulja ei taha abiellumisega kiirustada. «Kiire pühendumine ei ole tema stiil. Ta ei tee asju sedasi. Abielu on suur asi ja ta tahab, et see oleks tõesti igavene.»​