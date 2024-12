Paksu piinad: Eesti teatrilavale jõuab Brendan Fraserile Oscari toonud lugu

«Söömine on peategelasele see droog, mis süütunnet kompenseerib ja kahandab. See on tema ravim. Soov kaduda ja metafüüsilisse ruumi ümber asuda suurendab teda füüsilises ruumis järjest. Sel olekul on justkui rituaalne tähendus. Tema kaal pole söömine, tema kaal on süütunne,» sõnas lavastaja Andres Noormets.