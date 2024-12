Hämmastav vaatemäng: eelmise sajandi üks olulisemaid romaane tehti Netflixi sarjaks

«Sada aastat üksildust» on üks oodatumaid Netflixi suurprojekte, mis lähtub Nobeli preemiaga pärjatud kirjaniku kuulsast 1967. aasta romaanist. Gabriel García Márquez teos järgib Buendía perekonna seitset põlvkonda ning nende vahel edasi kanduvaid kinnisideid, igatsust, idealismi ja eraldatust, mis on kõik seotud nende kodulinna Macondoga.

Buendiade suguvõsa taustal puudutab see lugu kolonialismi ja poliitilise rõhumisega seotud probleeme, kuid kirjanik väljendas neid motiive unenäolise keelekasutusega, mis on teinud teose ekraniseerimise tõeliselt keerukaks ülesandeks.

«Kõige olulisem oli ilme tema näol,» on kirjanik rääkinud 1981. aastal The Paris Review'le. «Minu varasemad katsed seda romaani kirjutada nurjusid, sest panin loo paberile, ilma et seda ise usuksin. Avastasin, et ma pidin sellesse ise uskuma hakkama ja kirjutama neid samasuguse ilmega, nagu oli mu vanaemal: täiesti kivistunud ilmega.»