Nautigem vaikust? Laulja Dave Gahan selgitas, miks Depeche Mode ei taha rohkem muusikat teha

Ninamees Dave Gahan ütles, et sai hiljuti kokku bändi kitarristi ja klahvpillimängija Martin Gore'iga ning nende omavahelisest vestlusest võis aru saada, et suurt kirge uue muusika tegemiseks kummalgi ei ole, seda enam et 60ndatesse jõudnud Gahan tahab võtta rohkem aega iseendale. Aprillis lõpetas Depeche Mode eduka maailmaturnee.

«Ajasin Martiniga juttu,» selgitas Gahan otsust. «Me nägime hiljuti teineteist ja tore oli. Meil ei olnud parasjagu seljas mingit töö või esinemistega seotud survet. Ma küsisin Martini käest otse, kas ta on laule kirjutanud ning ta ütles, et ei. See ongi normaalne - eriti kui oled pingsalt mitu aastat töötanud,» selgitas laulja.

Depeche Mode, «Memento Mori» Foto: Repro

Gahanis oli siiski natuke optimismi. «Taaskäivitumine võtab aega. Tuleb oodata. Ma ei välista, et kunagi uuesti kokku tuleme, aga praegu ei ole mingeid plaane enam muusikat teha.»

Gahan lisas, et muusik Mark Lanegani surm 2022. aastal pani teda oma surelikkusele mõtlema. «Asi on ajas. Sa hakkad aja peale mõtlema,» selgitas 62-aastane muusik, kes on laulnud Depeche Mode'is bändi algusaegadest varastel 80ndatel.