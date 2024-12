GALERII Nii avati maestro Enn Põldroosi võimas isikunäitus Kumus

Näitus esitleb tema loomingut 1950. aastatest käesoleva kümnendini, selle kuraator on Anders Härm.

Seiklushimulise natuuriga Põldroosi kunstnikukäekiri on olnud alalises muutumises, ulatudes kunstiinstituudis nõutud rangest sotsrealismist läbi erinevate modernistlike ja isegi hüperrealistlike katsetuste sürrealismi ja tegelikkuse groteskse kujutamiseni. Näitus seevastu avab tema loomingut läbi kujundite ja motiivide, mis on Põldroosi saatnud kogu elu ning mille juurde ta ikka ühel või teisel ajal ja viisil tagasi on pöördunud. Nende pidepunktide ja ankurmotiivide kaudu visanduvad vaataja silme ette kunstniku loomingu tuuma võimalikud piirjooned.