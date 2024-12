EESTI ROMAAN Pimeduses kumab alati valgust

Romaani peategelastel, Annal ja Askuril on kanda suur koorem, ühine lein, millega mõlemad üritavad omal moel toime tulla. Nad on kolinud linnast maale vanasse talumajja, Külmasuu tallu, et anda oma elule uus mõte, kuid paraku ebakõlad nende abielus süvenevad veelgi enam.