ELULUGU Jumal, kurat ja kõik, mis sinna vahele jääb

Oma lapsepõlve ja loomingut luujuureni analüüsinud ning lavastanud režissööri iseloomustamiseks muutuvad kirstud, pastorid, kellad, maohaavad, deemonid ja Karini-nimelised naised ühtlaseks massiks, mis hajutab päriselu ja loomingu piirid. See mass on muidugi endiselt tuumakas ja piisavalt paeluv, et selle kihte ikka ja jälle uurida. Olgu need siis armastajate nõelavad dialoogid või elu ja surma vastakad tõmbed.