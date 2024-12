KUNST JA POPP Jeesuse Kristuse LSD-redel taevasse

Subjektiivne formalism tähendas tema jaoks seda, et läbi autori subjektiivse filtri said edastatud nii elitaarsemad teemad kui ka üdini tavalised, lausa formaalsed igapäevanähtused. Üks objekt ei olnud teisest ülevam või kaalukam.

Ja tõepoolest. Jeesus seal ristil ei erine energeetiliselt kuidagi tema kõrval viibivast kassetist, mõlemad on pildid. See ei ole sedasorti Jeesus, keda nähes mõni Dostojevski tegelane usu võis kaotada. Pigem meenutab mõnd lödipüks-hipit, kes on ristile roninud ei tea millistel veidratel asjaoludel, äkki isegi LSD mõju all. Pealiskaudsemal vaatlemisel võib meenutada isegi hipidest seda kurjemat ehk sarimõrvarist kultusejuhti Charles Mansonit, lähemalt asja uurides muidugi deemonlikud jooned kuhtuvad, vastikut maniakipilku ei paista kuskil (tolleaegse Mäetamme armastatud aviaatoripäiksekad ka ees). Mäetamm mainis, et mõnele on ta meenutanud Simpsonite multikat.