NÄDALA PLAAT PEDiGREE murrab taas piire. Kas «The Recidivist» on nende jõhkraim teos?

Industriaalne metal-muusika, mida PEDiGREE viljeleb, on äärmiselt lihtsustatult heavy metal’i ja industriaalse muusika sulam, mille üks põhiprintsiipe on korduvad kitarririfid, sämplid ja moonutatud vokaal. Veel lihtsamalt: see on justkui muusika, kus iga lugu on üks kitarrikäik ja selle variatsioonid, mis muusikat mitmekesistavad ja võimendavad.