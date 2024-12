NÄDALA FILM Hoidke piip ja prillid! Lapimaal võib plahvatada

Mis puudutab naabreid, siis tänavuse Pimedate Ööde Filmifestivalil kujunes eriliselt skandaalseks filmiks venelase Boris Gutsi «Kurdid armastajad», kus rullub lahti vene noormehe ning ukraina tüdruku armusuhe. Festivali korraldajad kaitsesid filmi argumendiga, et selle peategelastel on kujundlik eesmärk ning stseen lõpus, kus venelasest poiss ukrainlanna vägistab, peaks ära ütlema, kuidas Guts ennast sõja suhtes positsioneerib. Selle hädakisa valguses tundus väljastpoolt kindlasti, et film on igatpidi provotseeriv ja pingeline. Kõik, kes Gutsi filmi ära vaatasid, rääkisid aga omavahel, et see on lihtsalt igav.