FOTOD Tallinna kilukarbisiluett muutub märgatavalt

Tanel Samueli sõnul on arenduse kõige keerulisem osa tõenäoliselt detailplaneeringu menetlus, ent linnavalitsus on pakkunud, et kolme aasta jooksul võiks menetlus lõpule jõuda. «Protsessi kiirus on hetkel kõige olulisem tegur ja siinkohal loodame väga, et lubatud ajapiirid ka paika peavad. Arhitektuurivõistlus, projekteerimine ja ehitus võivad kokku võtta siiski umbes 10 aastat,» arvas Samuel.

Võidutöös «​Trinity» pakutud lahenduses on alale planeeritud kolm eraldi kõrghoonet ning ala keskel paiknev kunagine Lenderi gümnaasiumi saab Maakri 28 ja Skyoni tulemüüride vahele juurdeehituse, mis koos moodustavad uue lasteaiahoone. Kolm eraldi kõrghoonet ning nende vahel asuv lasteaed saavad olema eraldi arendusalad, mida on võimalik edasi arendada sõltumatult. Kõik kavandatud kõrghooned on vertikaalselt liigendatud, nii et iga 5-10 korruse järel on ette nähtud avatum ja kõrgem vahekorrus, mida saab kasutada avalikkusele avatud rekreatsioonialana.

Loodav kvartal muutub Tallinna kõrghoonete ala südameks, mille keskmeks planeeritud pargiala loob ümberringi kõrguvate tornide vahele kandva pausi. Maakri kvartalist saab tihe ja mitmekesine jalakäijatele suunatud suurlinlik piirkond.

III preemia pälvinud kavand «Jõeorg». Foto: Arhitektuuribürood Arhitekt 11 ja Lundén Architecture