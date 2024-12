NALJA NABANI Ka Eesti publikut naerutanud komöödiaseriaal naaseb uute osadega

Nimelt on Ameerika telehiid ABC teada andnud, et menukas situatsioonikomöödia «Scrubs»​ naaseb uute osadega ekraanile, vahendab Guardian. Seriaali looja Bill Lawrence on nimelt töötamas komöödiaseriaali uue versiooni kallal ning plaan on, et seriaali algkoosseis naaseb ekraanile, sealhulgas Zach Braff, Donald Faison, Sarah Chalke ja John C. McGinley.

«Oleks nii lõbus kõigi mu lemmikinimestega uuesti kohtuda,» ütles Braff võimaliku uusversiooni kohta selle aasta alguses. «Me kõik oleme ikka veel sõbrad. Paljud inimesed, kes on olnud pikka aega ühes sarjas koos, ütlevad seda, aga see on tõsi. Ma olin just puhkusel Sarah Chalke’iga ja ma lähen Billiga järgmisel nädalavahetusel randa. Me kõik oleme sõbrad.»

Lawrence, kelle viimatiseks tööks on Vince Vaughni komöödia-draama «Bad Monkey», on samuti hiljuti sellest rääkinud. «Ma olen sellele võimaluse avatud, ma ei taha teha filmi, aga ma olen kindlasti avatud mõttele veel paar aastat seda saadet teha,» ütles ta. «See ei oleks ainult lõbus näha, kus on nüüd need tegelased, keda ma varem armastasin, vaid ka näha, milline on tänapäeva noor arst.»

Seriaali originaalversioon kestis NBC-s seitse hooaega ja seejärel veel kaks hooaega ABC-s. Saade sai 17 Emmy nominatsiooni ja võitis kaks auhinda. Sari jälgib töötajate elu väljamõeldud Sacred Heart Hospitalis, mis on õppehaigla.

Braff ja Faison alustasid 2020. aastal «Scrubsi» podcasti nimega «Fake Doctors, Real Friends».