Miia Tervo: Mehed võiksid tunda naiste suhtes samasugust empaatiat, nagu naised meeste suhtes

Läksin koju ja hakkasin kohe uurima ning tõepoolest, see kõik juhtuski. Mind hakkas aga eriti huvitama küsimus, kuidas me reageerime, kui keegi meid ründab. Jäin mõtlema, et sageli pööran ise sellise olukorra naljaks, püüan läbi huumori välja vingerdada. See on väga soomlaslik käitumine.