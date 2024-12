GALERII Ebareaalne ja kummituslik Maruja andis Tallinnas sütitava kontserdi

Juba peaaegu kümme aastat on nad väsimatult oma oskusi lihvinud ja igat nooti painava täpsusega analüüsinud, mis on viinud neid peaaegu et obsessioonini — neid ei ajenda mitte ainult kirg, vaid tugevaks kõikehõlmavaks väliseks jõuks maskeerinud kinnisidee on see, mis sütitab neid täpsusega muusikat looma ja esinema ennenägematu intensiivsusega.