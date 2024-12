Samuti tingib teatri sõnul kõrget piletihinda lavastuse piiratud mängukordade arv – seda nii rahvusvahelise trupi kui ka mängupaiga eripära tõttu, kus kogu lava- ja publikuala just selleks lavastuseks tühja tehasehoonesse üles ehitatakse. «Oleme selle ka välja öelnud, et lavastuse väljatoomise kulusid me 2024. aasta suvel tasa ei teeninud. Nii suuremahulise projekti ettevõtmine oli võimalik suuresti tänu Tartu 2024 lisatoetusele,» selgitab Eesti Draamateatri kommunikatsioonijuht Tanel Tomson.