ARHEOLOOGILINE LÄBIMURRE Notre-Dame'i kivipõrandate alt leiti tuhandeid ajaloolisi haudu ja kunstiteoseid

Pariisi seaduste alusel oli see enne tulekahju pea mõeldamatu, et arheoloogid võiksid katedraali alla pääseda, kuid nüüd said arheoloogid seaduse järgi kaevama hakata, et «avastada ja uurida teaduslikult arheoloogilisi leide (maapealsed ja veekogudes), mis muidu võiksid maa-ehitustööde käigus hävineda». Protsess algas 2022. aasta veebruaris.