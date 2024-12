KÄED KÄIKU Mariah Carey jõulukontserdil läks kahe naise vahel kakluseks

Kaklus puhkes Mariah Carey hiljutisel jõulukontserdil Saint Louises, kui popstaar esitas oma jõuluhiti «All I Want for Christmas Is You.» X-is ringlusse läinud klipist on näha, kuidas üks naine tõukab enda ees istuvat naist, misjärel reageeris tõugatud naine sellega, et heitis oma joogi tõukajale kaela, kes omakorda vastas löögiga.

Teises videos, mille laadis üles keegi, kes väitis, et nad olid kaklevate paaride kõrval, üritasid naiste kaaslased vaidlust lahendada, kuid lõppkokkuvõttes tõukasid nemadki üksteist. «Kuradi kurat, kus on turvatöötajad?» kuuldus taustalt keegi karjumas.

Carey, keda kutsutakse «Jõulupühade kuningannaks», on hetkel oma jõuluturneel, et tähistada oma 1994. aasta albumi «Merry Christmas» 30. aastapäeva ning selle singlit «All I Want for Christmas Is You».

Viiekordne Grammy võitja alustas oma 20 kontserdiga turneed 6. novembril Californias.

2021. aastal tegi 55-aastane popstaar ajalugu, kui «All I Want for Christmas Is You» sai esimeseks ja ainukeseks jõululooks, mis on pälvinud auhinna, mis tunnustab 10 miljoni müügi- ja voogedastuse saavutamist Ameerika Ühendriikides.

Tseremoonial ütles ta, et jätkuv armastus tema loo vastu «ei lakka mind kunagi üllatamast ja täidab mu südame mitmesuguste tunnetega». «Mind paneb imestama, et «All I Want for Christmas Is You» on püsinud tipus läbi erinevate muusikatööstuse ajastute,» lisas ta.

Eelmisel kuul andis Carey ametlikult jõuluperioodile avapaugu, kui avaldas Instagramis video, kus ta oli riietatud kui Morticia Addams filmist «​Addamsite perekond».