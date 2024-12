ÜHE TEEKONNA LÕPP Iron Maideni pikaajaline liige lahkub bändist

Bändi pikaajaline trummar, kes sai 2023. aasta jaanuaris insuldi, kuid naasis nelja kuu pärast lavale, teatas uudisest bändi ametlikul veebilehel: «Pärast põhjalikku kaalumist, nii kurbuse kui ka rõõmuga, teatan oma otsusest astuda samm tagasi tuurielust. Täna, 7. detsembril São Paulos on minu viimane kontsert Iron Maideniga. Soovin bändile palju edu edaspidi.»

Kui McBrian möödunud aastal oma insuldist taastus ja taas bändiga liitus, tunnistas ta, et tal on raskusi bändi keerukamate lugudega. «Kahjuks pole ma suutnud anda teile 100%,» kirjutas ta siis.

Aasta hiljem, 2024. aasta juulis, selgitas McBrain, kuidas tema bändikaaslased olid teda toetanud ja muutnud oma setlistid, et teda toetada: «Ma pole enam see vana Nicko – ma pole kaugeltki sama, mis varem. Aga vähemalt on see osa minust. Ja minu bänd, õnnistagu neid, Steve Harris ja ülejäänud poisid ütlevad: «Kui sa ei suuda mingit osa laulust teha, siis me lihtsalt ei tee seda laulu.»»