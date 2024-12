Paide Teatri kunstiline juht selgitab lahkumise tagamaid: teatrikool ei valmista ette võimumängudeks väljaspool teatrit

18.11.2024 oli minu viimane tööpäev Paide Teatris.

Nagu ütlesin Rakveres toimunud konverentsil - teater ei toimi, kui seal ei ole stabiilsust. Teater on oma olemuselt binaarne: teater kas on või seda ei ole. Ei ole nii, et võib-olla teeme lavastust, võib-olla võtame lavastaja tööle, võib-olla võtame näitlejad, aga võib-olla ei võta.

Jõudsin olla Paide Teatris tööl kaks aastat ning minu juhtimise all jõudis lavale viis uuslavastust, valdkondadevaheline kunstifestival, üks film ja mitmeid kogukonda kaasavaid projekte. Viisime oma tegevuse ka rahvusvahelisele areenile - Barbara Lehtna lavastus «Monstera Deliciosa», koostöös Gertrudes Tänavateatriga, nomineeriti kahele Läti teatriauhinnale, mis innustas ning julgustas edasi pingutama. Nagu minu visioon kunagi ette nägi, olime kujunemas kogukonnakeskseks teatriks. Pingutasime, et tuua lavale uudisnäidiskirjandust ja anda võimalust ka uutele teatritegijatele.

Nende kahe aasta jooksul, mis on möödunud Paide Teatri ideekonkursist ja minu asumisest kunstilise juhi kohale, on Paides olnud kolm linnapead ja kolm Muusika- ja Teatrimaja juhti. Alates 2020. aasta jaanuarist, mil mina Paide Muusika- ja Teatrimajas tegutsenud olen, on ametis olnud koguni viis linnapead. Igaühel neist on olnud oma visioon linna arengust, omad prioriteedid ja ka oma nägemus sellest, milline võiks olla Paide Teatri tulevik.

Paide Teater loodi omal ajal Paide Muusika- ja Teatrimaja juurde, et teater saaks kasutada majas olevaid ressursse nagu ruumid ja tehnika. Teatri rolli täitmiseks loodi tehnikajuhi ja müügispetsialisti ametikohad, kuid viimase aastaga on need rollid ära kaotatud, nagu ka kunstniku ja ühe publikuteenindaja koht.

Selle tõttu leidis Paide Teatri meeskond end ootamatult olukorrast, kus pidime leidma juba töös olevatele lavastustele lisarahastust, et etendusi saaks ära mängida. Kogu teatrile omal ajal lubatud tugistruktuur oli ära kaotatud. Kuid ilma selleta ei ole võimalik teha head loomingulist tööd, sellisel tasemel teatrit, mida endalt ja oma meeskonnalt ootan. Vaatamata korduvatele selgitustele ja murepüstitustele ei paistnud midagi paremuse suunas liikuvat.

Pean tunnistama, teatrikool annab küll oskused lavastada head näitemängu, kuid võimumängudeks see ellu astuvaid talente ette ei valmista. See, et «Eesti kära» etenduse proovid ja piletimüük peatati napilt kümme päeva enne esietendust, kuigi lavastusmeeskond oli saanud etenduse lavale toomiseks vajaliku rahastuse, oli minu jaoks brutaalsem teater kui meie lavastusmeeskond oleks eales suutnud publiku ette tuua.

Kurb on jälgida, kuidas see poliitiline näitemäng Paide Teatris muudkui kestab. Rääkides sellest, kuidas võiks Paide Teatri tegevus jätkuda, mainitakse uue kunstilise juhi palkamist, ülikoolist tulnud noorte tegijate kaasamist, konkursi korras kõigile soovijaile võimaluse pakkumist Paide Teatris oma produktsioon välja tuua.

Ükski neist ei lahenda tegelikult probleemi, mis teatri tegevuse katkestamiseni viis. Paide Teater ei vaja uusi teatritegijaid. Paide Teater vajab toimivat tugistruktuuri ja toetavat juhtkonda linnavalitsuse ning Muusika- ja Teatrimaja juhi näol.

Päris teatri ja poliitilise näitemängu erinevus seisneb selles, et kui esimeselt lahkub publik elamusega, uute mõtetega, siis teisel on üldjuhul ohvrid. Paide Teatri meeskonnas hakkas positiivne põlemine asenduma läbipõlemisega. Looming ei teeninud enam vaimu, vaid võimu. Ja kui see juhtub, on paraku aeg tõsta valge lipp.

See otsus ei tulnud kergelt, mu südames on palju kurbust. Ent ma ei saa minna enda väärtustega vastuollu. See oli südametunnistuse otsus.

Ehk siis, see sõit on nüüd läbi. Ja milline sõit see on olnud!

Aitäh, meeskond!

Aitäh, kaasteelised!

Aitäh, toetajad!

Aitäh, publik!

Aitäh, volontäärid!

Aitäh, nõuandjad!

Aitäh, Teatristuudio!

Aitäh, kogukond!

Aitäh neile, kes olid enne ja neile, kes tulevad peale meid!

Aitäh võimaluse eest tegutseda niivõrd rikkaliku ajalooga majas!

Aitäh, Paide Teater!​