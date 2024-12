«​Troonide mängu»​ fännidel ei ole kirjanik George R. R. Martini leiutatud fantaasiamaailmast siiani isu täis saanud, mistõttu ulatub seriaali «​Lohede koda»​ vaatajaskond praegu miljoniteni ning romaanisarja kuuendat osa «​Talvetuuled»​ oodatakse erilise õhinaga.​

Kuigi sarjad «Troonide mäng» ning sellele järgnenud eellugu «Lohede koda» on fänne toonud ka Martini esialgse romaaniseeria juurde, ei ole Martin kuigi palju rõõmustanud muutuste pärast, mida tema romaanide mugandamisel tehtud on.

2022. aastal ilmus teleekraanidele «Troonide mängu» eellugu «Lohede koda». Foto: Sarjakaader

Kuigi Martin on «Lohede koja» sarja üks produtsente ja loojaid, kritiseeris ta hiljutises blogipostituses otsust jätta seriaalist välja prints Maelori tegelaskuju. Martini arvates võib see liialt mõjutada seriaali järgmisi hooaegu, kus see tegelaskuju peaks olema olulise tähtsusega.

​George R. R. Martin ootab praegu aga õhinaga 2025. aastal ilmuvat uut «​Troonide mängu»​ sarja nimega «​A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight​», mis põhineb tema lühiromaanil «The Hedge Knight»​.​

Erakordselt viljaka kirjanikuna on Martin loonud seriaalide tegemiseks hulganisti lähtematerjali, kuid tema põhiline «​Troonide mängu»​ romaanisari on suurte seriaalide taustal endiselt pooleli. Viimati ilmus sarjas 2011. aastal romaan «Tants lohedega​», mistõttu on järgmist romaani «​Talvetuuled» oodatud juba tervelt 13 aastat.

HBO hittseriaal «Troonide mäng» on üks selle sajandi vaadatumaid. Foto: Kaader sarjast

Sellele peaks omakorda järgnema «Unelm kevadest».