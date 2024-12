Tubli töö: USA suurim ajaleht avaldas Paavo Järvi mõtted tänapäeva maailma kohta

Üks USA olulisemaid ajalehti avaldas oma seeria «Pöördepunktid» raames loo «Mis on alahinnatud?», kus erinevad meistrid avaldavad oma mõtteid selle kohta, mis on maailmas ja kultuuris alahinnatud. Vastajate seas oli dirigent Paavo Järvi. Loe allpool, mida maestro The New York Timesis kirjutas.