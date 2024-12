Trummari kaotanud Iron Maiden tegi uue teadaande

Eile ühismeediasse ilmunud avalduses teatas senine trummar Nicko McBrain, et kavatseb «jääda kindlalt osaks Iron Maideni perest» ning jätkata tööd erinevates projektides ja olemasolevates äriettevõtetes. Pillimees lihtsalt ei kavatse Iron Maideniga rohkem lavale astuda.

Eelmisel aastal tabas pillimeest insult, millest mehel õnnestus siiski taastuda, et Maideniga jälle tuurile asuda.

«Tuurimine Maideniga viimased 42 aastat on olnud uskumatu teekond,» selgitas trummar. «Minu bändikaaslased, te tegite sellest unistuse täitumise ja ma armastan teid! Ma vaatan tulevikku suure põnevuse ja lootusega! Varsti näeme, Jumal õnnistagu teid kõiki!»

Iron Maiden lõpetas eile ​São Paulo​s Brasiilias oma uusima turnee «The Future Past World Tour​»​ ning see kontsert jäigi McBraini viimaseks Iron Maideniga.

Mehe otsus loobuda bändiga tuuritamisest tähendas, et bänd pidi kibekähku endale uue trummari leidma. Juba järgmise aasta mais alustab ansambel nimelt Budapestis järgmist turneed «Run For Your Lives World Tour​»​.