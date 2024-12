Igor Garšnek Vitamiini viimasest vaatusest: õhtu algas tõelise üllatusmomendiga

Kunagine ülimenukas bänd Vitamiin andis oma viima(ti)se kontserdi endises Sakala keskuses ehk nn Karla katedraalis 3. juunil 1989. Nüüd, ligi 36 aastat hiljem, esines Vitamiin originaalkoosseisus oma ainukordse ja päris viimase kontserdiga «Viimane vaatus» sisuliselt samas paigas – Karla katedraali asemele ehitatud Alexela kontserdimajas.​ Ütlen etteruttavalt, et kõnealune muusikaõhtu oli viimse kui piletini välja müüdud. Millest see räägib, kui mõelda, et Vitamiini hiilgeajad oli ju peaaegu kaks inimpõlve tagasi, imestab Igor Garšnek.