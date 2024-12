SUUREJOONELINE Maailma number üks DJ esineb Eestis

Martin Garrix on tuntud oma noorusliku lähenemise, energilise vaimu ja pühendumuse poolest kvaliteetse muusika loomisele, andes pidevalt välja hittsingleid, mis on tänaseks saanud justkui klassikuteks. Näiteks «Scared to Be Lonely» (koos Dua Lipaga), «In the Name of Love» (koos Bebe Rexhaga) ja «​Hero» (koos JVKE-ga), on muutnud elektroonilise muusika nägu ja jätnud sügava jälje tantsumuusikamaailma.