SEIS ON HALB Teatrirahvas piketeerib teatrites edasi

15. oktoobril kogunesid kultuurivaldkondade töötajad ja erinevate loomeliitude esindajad Riigikogu ette piketile, et protestida kärpe ebaproportsionaalsuse vastu. Kultuurivaldkonna kärbe moodustab 10,16% kogu riigieelarve kärpest, samas kui kultuuri osa eelarvest on vaid 1,77%.

Kärpekava kohaselt väheneb kultuurivaldkonna rahastus 2025. aastal 13,43 miljonit eurot, 2026. aastal veel 7,57 miljonit ja 2027. aastal 5,25 miljonit. Tuleviku väljavaade on tume, samas kui kultuuriministeeriumi osakaal riigieelarvest moodustas 2002. aastal 3,84 protsenti, 2024. aastal 1,96 protsenti ja 2025. aastal on see kõigest 1,77 protsenti.

Riigi majandusel ei lähe hästi, kaitsekulud vajavad tõstmist, kärpimisel rõhutakse solidaarsusele – see kõik on mõistetav, kuid veidi enam kui 20 aastaga on kultuuriministeeriumi eelarve maht riigieelarves kahanenud pea kaks korda ning kultuuri on kärbitud järjekindlalt.