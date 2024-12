EMTA saalis esineb klaverivirtuoos Beisembajev

Beisembajev on esinenud mainekate orkestrite ja dirigentide juhatusel, sealhulgas BBC Symphony, BBC Philharmonic, Liverpooli Kuninglik Filharmoonia ja Barcelona Sümfooniaorkester. Ta on andnud kontserte kuulsates saalides nagu Wigmore Hall, Chopini Instituut Varssavis ja Fondation Louis Vuitton Pariisis. Tema debüütalbum «Liszt Transcendental Études» (Warner Classics, 2022) on pälvinud kõrge kriitikute tunnustuse.