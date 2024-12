Allee galeriis avatakse Laurentsiuse unikaalne maastikumaalide näitus

Teisipäeval, 10. detsembril avatakse Tallinnas Allee galeriis (Uus 7) Laurentsiuse maalinäitus «Maastik see ja teine», mille kuraator on Harry Liivrand. Kunstnikuvestlus toimub galeriis 13. detsembril kell 18.00. Näitus on avatud 25. jaanuarini 2025.