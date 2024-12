Tallinnas avatakse Venemaal keelatud näitus: see on pika nina näitamine Stalinile

Näitus «Ingerlased – peidetud lood» on Venemaal on ära keelatud.

Homme avatakse Juhan Kuusi Dokfoto Keskuses näitus «Ingerlased – peidetud lood», mis Venemaal on ära keelatud. «See tunne, et kuulud gruppi, mida on üritatud hävitada, on ikka päris õõvastav,» tõdes näituse jaoks antud intervjuus 22-aastane ingersoome juurtega Sonja Nüganen.