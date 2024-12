Maailma kõige kallimad jalatsid: eriline punane kingapaar osteti 28 miljoni eest

Kingi teatakse kõige rohkem stseeni järgi, kus Dorothy peab kandasid kolm korda kokku lööma ning korrutama «Pole sellist kohta, nagu kodu», et Ozist lahkuda. Judy Garland suri 1969. aastal ja tema roll «Võlur Ozis»​ on jäädvustunud ajalukku kui üks meeldejäävamaid osatäitmisi lapsnäitleja poolt. Renée Zellweger kehastas Garlandit 2019. aasta eluloofilmis «Judy»​.

Süüdlaseks osutus mees nimega Terry Martin, kes oli selliseid varguseid korduvalt toime pannud ning tahtis enda sõnul saada «ühe viimase saagi». Vana tuttav maffiast olevat talle öelnud, et need kingad on ehitud ehtsate juveelidega. Paraku sai Martin pärast röövi sooritamist teada, et need kalliskivid on lihtsalt klaasist.