GALERII Futuristliku jazz-funk vanameistrid Brasiiliast tõid päikese Paavli kultuurivabrikusse

Tähistades silmapaistvat karjääri, mis on kestnud viis aastakümmet, on Azymuth loonud täiesti uue heli, ühendades jazz-funki ja samba, et luua oma ainulaadne žanr, mida kutsutakse «samba doido'ks». See on ületanud nii kultuurilisi kui ka geograafilisi piire ning kujunenud globaalseks fenomeniks.