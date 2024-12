Eesti Laulu finalist Stereo Terror: meie lugu on maailma parim kombinatsioon metal-muusikast ja diskost

Sama üritab tänavu Soome DJ duo Stereo Terror, kes astub võistlustulle tõelise peohitiga, mis kannab ka kohast nime: «Prty Till The End Of The World». Lugu, mis on samaaegselt nii tantsupõrandate hitt kui ka tõsiselt raju metal-lugu, võistleb eestlaste armastuse ja tähelepanu nimel tänavusel Eesti Laulu konkursil ning Henry Uhlgrén ja Saku Solin, kes Stereo Terrori moodustavad, usuvad, et neil on võiduvõimalus täiesti olemas, sest Eesti Laul suisa soosib nendesuguseid autsaidereid.

Küsimusele, miks just Eesti Laul ja mitte konkursi Soome vaste, vastab Uhlgrén, et Eesti on tema teine kodumaa – tema ema on eestlane ning enamik tema emapoolsetest sugulastest elab siin, nii et Eesti Laulu konkursil osalemine on tema jaoks pea sama loogiline kui Soome laulukonkursil osalemine.

«Ka on üks laulu autoreid Eesti kodanik, mis meie jaoks oli meeldiv üllatus. Muidugi olime alguses pisut segaduses, kas see on üldse okei, et me niimoodi Eesti Laulul osaleme. Proovisime ka Uuden Musiikin Kilpailule, aga seal ei saavutanud me midagi, ehkki meie laul on väga hea,» kirjeldab Solin. «Meie laul on lausa kuradima suurepärane! Ja ilmselgelt meeldis see ka Eesti žüriile.»