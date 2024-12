KATARSIS TAGATUD Florian Wahli kontsert müüdi läbi välgukiirusel

«Meie rahva kõige pühamas kojas, Rahvusooperis Estonia viiakse läbi kultuslik rituaal, mille käigus on võimalik ühist õhku hingata meie päästja ja suure õpetaja Florian Wahliga.

Meie ette manatakse viimase dekaadi kõige plahvatuslikum spektaakel. Kaks vaatust! Luuavarrest pauku! Üllatuskülalised! Šampanja ja kaaviar! Kostüümidraama! Judinaid indutseeriv muusika! Magneetiline koreograafia! Mu vend on lesbi!

Nüüd on selge, et Florian Wahl tõesti on Eesti jumalus ja päästja, sest Estonia kontserdisaali kontserdi piletid müüdi välja kõigest 12 minutiga.