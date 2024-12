ZOMBID RÜNDAVAD Tõsiselt tülgastav: menuka «28 päeva hiljem» järjefilmi reklaamklipp šokeerib vere ja pisaratega

Sony Pictures on välja andnud esimese treileri filmile «28 aastat hiljem», mis on režissöör Danny Boyle'i kauaoodatud zombiõuduka järg.

Päevadest on saanud nädalad ja nädalatest aastad, kui vaataja viiakse ellujääjate asustatud saarele, kes on näiliselt loonud lihtsama ühiskonna, kus oma päevi õhtusse veeretada. Miski on aga taaskord nihu läinud, sest kuidagi on zombid jõudnud ka sellesse eraldatud ühiskonda ning asjad hakkavad taaskord käest ära minema. Treiler heidab ka esimese pilgu Aaron Taylor-Johnsonile ja Jodie Comerile ning väga verisele ja piinatud välimusega Ralph Fiennesile.