Näitleja Jamie Foxx surmalähedasest kogemusest: mu õde palvetas terve aja, kui mind opereeriti

Oscariga ja Grammyga pärjatud Foxx püüdis pisaraid tagasi hoida, kui ta rääkis loo oma salapärasest haigusest.

«11. aprillil tundsin tugevat peavalu ja küsisin oma sõbralt aspiriini. Ma mõistsin kiiresti, et kui sul on meditsiiniline hädaolukord, siis su sõbrad ei tea, mida kuradit teha,» naljatas Foxx. Ta ütles, et enne kui jõudis isegi aspiriini võtta, kaotas ta teadvuse ja jäi nädalateks teadvusetuks. «Ma ei mäleta 20 päeva,» ütles Foxx.

Talle öeldi, et tema sõbrad viisid ta Atlantas arsti juurde, kes tegi talle kortisoonisüsti ja saatis ta koju. «Mis kuradi asi see veel on?» naljatas Foxx. «Ma ei tea, kas arstidele saab Yelp’i hinnanguid panna, aga see on pool tärni.»

See oli Foxxi õde​ Deidra Dixon, keda Foxx kirjeldas kui «4 jalga ja 11 tolli puhast armastust», kes mõistis, et midagi palju tõsisemat on lahti. «Ta ütles: «Pange ta autosse. See pole mu vend!»» meenutas Foxx.

Piedmontis ütles arst Dixonile, et Foxxil on ajuverejooks, mis on põhjustanud insuldi, ja kui nad kohe ei opereeri, sureb ta. «Mu õde põlvitas operatsioonitoa ukse taga ja palvetas kogu operatsiooni aja,» rääkis Foxx.

Pärast operatsiooni ütles arst Dixonile, et Foxx «võib täielikult paraneda, aga see saab olema tema elu halvim aasta»​. Foxx nõustus: «Täpselt nii see oligi.»