Tema võimas lauluhääl kõlab üle Tallinna: Jazzkaar avalikustas peaesineja

«Selle plaadi salvestamine viis mind tagasi mu muusikutee esimestesse aastatesse, stuudios sündis tõeline New Yorgi jämmi-sessionide atmosfäär. See tuletas mulle meelde, miks ma muusikat armastan,» on Benjamin öelnud. Nüüd on seda erilist atmosfääri võimalik kogeda ka Eesti publikul Jazzkaarel 22. aprillil Von Krahlis.