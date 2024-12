KOHTULAHING PARIISIS Auhinnatud näitlejanna süüdistab režissööri ärakasutamises: olin vaid 12-aastane

Ometi avastas politsei Ruggia arvutit läbi vaadates, et režissöör oli otsinud sõnu «adele haenel kuum». Režissöör väitis, et ei mäleta sellise otsingu tegemist internetis.

Haenel, keda kõige paremini teatakse 2019. aasta filmi «Põleva tütarlapse portree» järgi, tundis end pärast «The Devilsi»​ tegemist väga halvasti. Näitleja väitis, et tal olid pärast võtteid enesetapumõtteid. Ruggia on hiljuti nõustunud, et Haeneli jaoks pidi see periood keeruline olema.