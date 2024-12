REPORTAAŽ Pariisi süda tuksub jälle: Notre-Dame avas pärast tulekahju taas oma uksed

Tol õhtul, kui Notre-Dame põlema süttis, oli kiriku keskne portaal pooleldi avatud. Kooriruumi taga, kus Maîtrise Notre-Dame de Paris koor liturgia ajal teenib, paistis Marc Couturieri kuldne rist suitsevate rusude kuhja tagant välja – kristlik ususümbol keset põlevat katedraali. See pilt rabas kogu maailma: näha rusudesse vajunud katedraalis kuldset risti säramas oli midagi erakordset. See stseen köitis paljude tähelepanu ning sellest sai kiiresti lootuse sümbol, mis väljendab evangeeliumi südant – Jeesuse surma ja ülestõusmist – ning kinnitust, et katedraal saab varsti taastatud ning rahvale jumalateenistusteks avatud.