Pariisi Jumalaema kirik teenib jälle, ja selles ka Estonia klaver

Kogu Pariis – võiks öelda, et kogu maailm – on elanud kaasa Jumalaema kiriku avamisele möödunud nädalavahetusel. Pariisi peapiiskopi Laurent Ulrich sõnul sooviks ta, et Notre-Dame kannaks edasi ühtsust ja osadust. «Kogu Pariisi kirik väljendab oma peapiiskopi häälega seda suurt rõõmu, tänulikkust, tugevat vastutustunnet ja kirglikku soovi, et Notre-Dame oleks kõigi jaoks osaduse ja rõõmu allikas.»