STAAR ON JÄNNIS Jim Carrey tunnistas, et naasis kinolinale raha pärast

Kogenud näitleja, kes on viimase kümnendi jooksul näitlemisest ja avalikkuse tähelepanust eemal olnud, avaldas teisipäeval Associated Pressile filmi «Siil Sonic 3» Suurbritannia esilinastusel, miks ta otsustas kurikael Dr. Robotniku rolli järjes uuesti kehastada.

«Ma naasin sellesse universumisse, sest esiteks saan ma mängida geeniust, mis on iseenesest natuke väljakutse mu jaoks. Ja, noh, ausalt öeldes... ma ostsin palju asju ja mul on raha vaja,» tunnistas Carrey naeratades.

Pärast edukat näitlejakarjääri 1980., 1990. ja 2000. aastatel on «Ace Ventura» täht olnud viimastel aastatel üsna valiv projektide puhul, mida ta vastu võtab. 2022. aastal rääkis ta isegi «Siil Sonic 2» reklaamimise ajal Access Hollywoodile, et plaanib näitlemisest loobuda.

«Ma mõtlen seda päris tõsiselt,» ütles ta toona. «See sõltub. Kui inglid toovad mulle stsenaariumi, mis on kirjutatud kuldse tindiga ja mis näitab, et see on inimestele tõesti oluline näha, siis võib-olla jätkan. Aga praegu teen pausi.»

«Ma lihtsalt ei tahtnud enam äris olla,» rääkis Carrey 2018. aastal The Hollywood Reporterile. «Mulle ei meeldinud see, mis toimus, kuidas korporatsioonid võimu üle võtsid ja nii edasi. Võib-olla oli see ka seepärast, et tundsin tõmmet teistsuguse loomingulise väljundi poole ja mulle meeldis väga maalimise kontroll – ei olnud mingit komisjoni, mis ütleks, milline idee peab olema, et see vastaks mingitele nelja segmendi reeglitele või millelegi taolisele.»