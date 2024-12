Suri legendaarne seriaalinäitleja, keda tunnevad nägupidi ka Eesti televaatajad

Withers kehastas Peter Colcourti krimidraamas «Kaz», mille peaosas oli Ron Leibman, aastatel 1978–1979; Ted Dinardit sarjas «Dynasty» 1981. aastal — tema tegelaskuju tapab Blake Carrington (John Forsythe), mis viib Joan Collinsi liitumiseni sarjaga Alexis Carringtoni rollis — ja treener Locke’i sarjas «Days of Our Lives» aastatel 1986–1987.

Ta osales ka kümnetes teistes telesaadetes, sealhulgas «How the West Was Won», «Best of the West», «Magnum, P.I.», «The Dukes of Hazzard», «Hart to Hart», «Matlock», «Frasier», «Criminal Minds», «Drop Dead Diva», «True Blood», «Castle», «Stranger Things» ja «Sense8».