VÕIMAS SAAVUTUS Eesti õudusfilm sai Lõuna-Ameerika tippfestivalilt parima filmi auhinna

Režissöör Sander Marani geriljafilmina loodud action-õudus-muusikal-komöödiafilm «Mootorsaed laulsid» pälvis Argentiina Buenos Aires Rojo Sangre (BARS) fantaasia- ja õudusfilmide festivalil parima rahvusvahelise filmi tiitli. Tegemist on Lõuna- ja Ladina-Ameerika suurima žanrifilmide festivaliga, mis tähistas sel aastal oma 25. tegutsemisaastat.

2013. aastal filmitud ja enam kui 10 aastat järelproduktsioonis olnud filmi esilinastus toimus aprillis Haapsalu Õudus- ja Fantaasiafilmide Festivalil HÕFF ning viimased kuus kuud on see olnud rahvusvahelisel festivalide tuuril. Filmi peaosades on Karl-Joosep Ilves, Laura Niils, Janno Puusepp, Martin Ruus ja Rita Rätsepp.

«Mootorsaed laulsid» on nagu «Texase mootorsaemõrvad» Monty Pythoni stiilis. Foto: Filmikaader

«Jõudmine Lõuna Ameerika olulisema ja vanima žanrifilmide festivali Rojo Sangre programmi ning saada seal ka oluline auhind on kindlasti väikesele Eesti filmile märgiline saavutus. Sander Maran on oma debüütfilmiga tabanud midagi sellist, mis jääb suuremale osale filmitegijatest kättesaamatuks. See on film, mis ei tunnista piire ning on mõistetav kõigile nii siin- kui sealpool ookeani, kelle südames tiksub tõelise filmifänni süda,» kommenteeris uudist HÕFFi peakorraldaja Helmut Jänes.

Filmi üks produtsentidest Peeter Maran lisas, et eriti palju head meelt valmistab tõsiasi, et nüüd on «Mootorsaed» saanud parima filmi tiitli nii Austraalia, Põhja-Ameerika kui ka Lõuna-Ameerika suurimatelt žanrifilmi festivalidelt.

Tänaseks 35 riigis linastunud «Mootorsaed laulsid» on saanud auhindade seast võib praeguseks leida selliseid nimetusi nagu parim muusika, parim film, parim õudusfilm, parim filmimuusika, parim WTF, parim trash, parim kill (täpsustusega: «kõik neist!»), publiku lemmik ja veel palju muud pöörast. Viimase, publiku lemmiku puhul on märkimisväärne, et sellega pärjati filmi muu hulgas ka kodusel Tartuffi armastusfilmide festivalil.

«Mootorsaed laulsid» on režissöör Sander Marani debüütfilm, mis jõuab Eesti kinolevisse 20. detsembril. Kõige varasem võimalus filmi näha avaneb juba 13. detsembril Coca Cola Plazas toimuval Raadio 2 eriseansil.