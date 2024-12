MUUSIKALINE VAATEMÄNG Vendade Urbide seni rääkimata lugu jõuab teatrilavale

Muusikaline lavastus «Vihmana ma sajan» jutustab Vendade Urbide seni rääkimata loo. See on nii pisarateni naljakas, kui ka sügavalt dramaatiline ja kohati nii uskumatu, et reaalsus muutub absurdsuseks ja vastupidi. Aga sellest kõigest tuli 80-ndatel vaikida. Inimeste vaikima sundimine võimude poolt on meie nooremale põlvkonnale arusaamatu, kuid seda olulisem on seda mäletada, ära tunda ja teha kõik selleks, et need ajad enam kunagi meile tagasi ei tuleks. Aga kas see õnnis vabadus ja oma riik on ikka täpselt selline, millest vennad 40 aastat tagasi unistasid?