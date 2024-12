PADA SÕIMAB KATELT Skandaalne naisräppar nõuab teda ähvardanud vastuoluliselt muusikult kopsakat valuraha

Azealia Banks on saatnud Matty Healyle hoiatava kirja, nõudes vabandust ja miljon dollarit pärast seda, kui Healy ähvardas teda karmi internetivaidluse käigus lüüa. Hiljutises X postituses jagas Banks kirja koopiat, milles ta süüdistas The 1975 lauljat teda vägivallaga ähvardamises ja laimavate kommentaaride tegemises.

«Kui me ei suuda seda rahumeelselt ja kiirelt ilma kohtu sekkumiseta lahendada, siis on mu klient sunnitud viivitamatult algatama kohtumenetluse ja nõudma märkimisväärset rahalise kahju hüvitamist, samuti õigusabikulusid ja asjakohast kohtulikku lähenemiskeeldu,» lisati kirjas.

35-aastane Healy astus seejärel Charli kaitsele, kirjutades: «Kõik naised, keda sa ründad, paistavad olevat kultuuriliselt olulised, atraktiivsed, vastuolulised ja TOREDAD inimesed. Ma arvan, et see teeb sind armukadedaks, sest sa oled nii andekas, kuid kõik muu sinu juures on läbikukkumine. Lihtsalt räpi, bro.»

Banks vastas krüptilise ähvardusega: «Ma ei tea ikka veel ühtegi sinu lugu, aga vaata, et sa hoiad kogu selle jama oma klaviatuuri taga. See on hiphop, ja sind on väga lihtne lõksu meelitada. Halb pakk, halb tablett. See maksab ainult 200 dollarit ja unts kanepit, et sinust lahti saada.»