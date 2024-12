RÄNK KÜTE Tallinnas hullutab taas talvine ekstreemse metal-muusika festival

Sel aastal kahe päeva jooksul astub üles koguni 11 seinast seina ekstreemsemat muusikat viljelevat bändi. Peaesinejaks krooniti sedapuhku Belgiast pärit Brutal Sphincter, kes on tuntud oma unikaalse lähenemise poolest goregrind muusikale ja on kindlasti üks silmapaistvamaid ja aktiivsemaid bände omas žanris. Belglased on esinenud arvukatel suurtel festivalidel nagu Hellfest, Metaldays, Obscene Extreme, Netherlands Deathfest ja oma Eesti debüüdi teevad nad just Sügis Extreme Festil.

Soomet esindavad tänavu groovy brutal death metal trio Cumbeast, kes tervislikel põhjustel eelmise aasta pidid kahjuks vahele jätma, kuid kuna festivali kontseptsioon on neile väga meeltmööda, siis lepiti kohe kokku esinemine 2024. aastaks. Põhjanaabritest annavad näole veel pika ajalooga deathgrind bänd Cannibal Accident.

Meie lõunanaabritest astuvad aga üles Läti kultuslik death doom kooslus Procession, kes pärast 25 aastast pausi on taaselustanud bändi ning otsustanud oma esimese Tallinna kontserdi anda just Sügis Extreme Festil. Lätist tulevad veel külla progressiivne tehnilise death metali kollektiiv Tabestic Enteron, kes on samuti äratanud bändi ellu peale 16 aastast uinakut. Liikudes veel rohkem lõunasse, Leetu, on oodata nooruslikku verd black/speed metal näol, sest üles astuvad Gangrenat ja death metal bändi Griefgod.

Kohalikke gruppe on tänavu koguni 4, kellest kõige eakam ja salapärasem on Tallinna vanakooli black metal Grom. Pead on tõstmas ka Muhumaa sugemetega meloodiline pagan death metal bänd Maleva. Lisaks astuvad üles black/death metal kollektiiv Vimm, kes on just koos Sügis Productionsiga koostöös albumit kokku keevitamas. Ilmselt kõige värvikama etteaste võtab enda anda festivali ainukene Tartumaa grupp on O.D.D., kelle lavalised veidrused on unustamatud.

Festivali pääsmete eelmüük toimub läbi Fienta ning kahepäevase passi saab lunastada vaid 45 euro eest. Kohapeal tulevad ka müüki üksikud päevapiletid 30 euro eest.

Festivali pani kokku muusikaagentuur Sügis Productions, kes on ka festivali võõrtustaja The Krypti asjaajad ning on toonud Eestisse esinema kümneid erinevaid rahvusvahelisi bände ning aidanud panna Eesti metalmuusikat kaardi peale, korraldades nii tuure kui ka üksikuid kontserte.

The Krypt on kultuuriklubi väga unikaalse õudusteemalise sisekujundusega ning üks Tallinna aktiivsemaid kontsertpaiku. Festivali logo ja kujunduse pildi joonistas Inchiostro Lisergico Itaaliast.