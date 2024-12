ARVUSTUS Mitte terav ja küüniline, vaid poeetiline Gordin

Välisajakirjanduses, aga eriti sotsiaalmeedias on vahel filmide ja raamatute arvustuste ees teade: «Spoiler alert!» Või siis vastupidi: «No spoilers» Selle all mõeldakse, et arvustaja ei anna lugejale- vaatajale (eriti sotsiaalmeedias on üha levinum videožanris arvustus) ette ära arvustatava teose sisu ja, jumal hoia, selle kulminatsiooni!