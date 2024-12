AMEERIKA PSÜHHOPAAT Uus on Patrick Bateman välja valitud!

​Raamat räägib nartsissistlikust investeerimispankurist, kes on ka sarimõrvar. Seda rolli on varem mänginud Christian Bale ja hiljuti Matt Smith lavastuses.

Guadagnino on hetkel tuuritamas William S. Burroughsi novelli «Queer» ekraniseeringuga, kus peaosas on Daniel Craig. Järgmisel aastal tuleb välja tema ülikoolikeskne psühholoogiline triller «After the Hunt», kus mängivad Julia Roberts ja Andrew Garfield. Ta on seotud ka Pier Vittorio Tondelli 1989. aasta romaani «Separate Rooms»​ lavastamisega, mille peaosades on Josh O'Connor ja Léa Seydoux.