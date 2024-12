SEKSIKAS Pamela Andersoni kuulus punane trikoo jõuab näitusele

Andersoni ujumisriietus on laenatud Saksamaa BikiniART muuseumist, mis on esimene rahvusvaheline ujumisriiete ja vannikultuuri muuseum. Muuseum omandas selle Andersoni kaasstaarilt David Hasselhoffilt ja All-American Televisioonilt.

Näitus «Splash! A Century of Swimming and Style»​, mis avatakse Londonid Disainimuuseumis märtsis, uurib ujumise arengut sotsiaalsetes, kultuurilistes, tehnoloogilistes ja keskkonnakontekstides viimase 100 aasta jooksul – alates Suurbritannia lido-boomist 20. sajandi alguses kuni 2020ndate aastate viirusliku Mermaidcore trendini.

Teiste näitusele jõudvate esemete hulgas on ka esimese Briti naise poolt võidetud olümpia kuldmedal (Lucy Morton 200m rinnuliujumises 1924. aasta Pariisi olümpiamängudel), nüüdseks keelatud LZR Racerit (ujumisriietus, mille arendasid Speedo ja Nasa, mis tekitas «tehnilise dopinguga» seotud väiteid) ja detailset arhitektuurimudelit London 2012. aasta Aquatics Centrist, mille on projekteerinud Zaha Hadid.

Näitus algab 1920ndatest, kui ujumisriideid hakati turustama ujumiseks, mitte viktoriaanlaste eelistuse järgi pesemiseks, ja kui rannapuhkused said populaarseks. Ka uurib näitus ujumise rolli kaasaegses elus ning seda, kuidas see mõtestab meie arusaamu kehavabadusest ja -võimest.​

Näitusel on esindatud ka valik meestele mõeldud Speedo ujumispükstest 1980ndatest tänapäevani. Disainer Peter Travis kujundas Speedo ujumispüksikud 1960ndatel, et tähistada mehe keha vormi ja näitus näitab, kuidas need said tuntuks oma julgete ja mõnikord silmatorkavate värvide poolest.