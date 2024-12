Suri viljakas Eesti kunstiajaloolane

Loodus on kuulunud Teadusajaloo ja Teadusfilosoofia Eesti Ühendusse, Eesti Kunstnike Liitu ning Baltisaksa Kultuuri Seltsi Eestis. Ta oli Eesti Kunstiteadlaste ja Kuraatorite Ühingu auliige. Kõigil on olnud oma roll tema teaduslikus tegevuses. Ise on Loodus öelnud: „ma pole suur filosoofia harrastaja, olen rohkem tähttäheline, faktide peale olen rohkem oma töös rõhunud» (intervjuus Kädi Talvojale, 2022). Ajakirjanduse põhjaliku läbikammimise teel on Rein Loodus toonud nähtavale palju uurimisteemasid, mis tänini Eesti kunstiteaduses põhjalikumalt käsitlemata.