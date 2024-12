Tallinn Music Week andis teada, mis neil festivalil kevadel tulemas on

3.– 6. aprillil 2025 toimub Tallinnas 17. korda rahvusvaheline muusika- ja linnafestival Tallinn Music Week (TMW). Alates tänasest on avalik festivali muusikaõhtute programm ning alanud on sooduspiletite välkmüük. Kuni reede, 13. detsembri südaööni on muusikaõhtute pääsmed Piletilevis saadaval 50% soodsamalt.