Tiit Aleksejevi ristisõdade triloogia jõudis veenva semikoolonini. Kas see päriselt punkt on, julgen kahelda, autoril ja ajalool on vunki ja pauerit sees rohkem, kui oodata võiks. Ootan jaankrossilikku iluüllitist ükskaante vahel, ent ei oota ka – vast tuleb lisa. Tõhus eestikeelne maailmalugu.